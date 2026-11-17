Norte de Santander.

Las autoridades de Sardinata activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de la emergencia y adoptar medidas de protección para los habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, tras los recientes ataques con drones que han generado temor e incertidumbre en esta zona rural de Norte de Santander.

A través de un comunicado conjunto, la Alcaldía de Sardinata, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y representantes de las juntas de acción comunal rechazaron los hechos que han puesto en riesgo a la población civil.

Según el documento, los ataques con drones ocasionaron afectaciones en inmediaciones de viviendas del casco urbano del corregimiento.

Ante esta situación, la Personería convocó una mesa de trabajo interinstitucional con la participación de autoridades municipales, organismos de control, representantes del sector salud y líderes comunitarios, con el propósito de coordinar acciones para proteger a las familias, atender las posibles afectaciones y garantizar sus derechos fundamentales.

En el pronunciamiento, las entidades hicieron un llamado a los grupos armados que delinquen en el territorio para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en peligro a las comunidades.

“Las viviendas, los centros de salud y los espacios comunitarios destinados al servicio de la población merecen especial protección. Ninguna circunstancia del conflicto armado puede justificar que las comunidades sean sometidas al miedo, al desplazamiento o a la pérdida de sus hogares y espacios de atención”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a las autoridades departamentales y nacionales fortalecer el acompañamiento institucional, verificar las afectaciones ocasionadas por los ataques y adoptar medidas urgentes para prevenir nuevos hechos violentos en este corregimiento.

La administración municipal de Sardinata reiteró que mantendrá el seguimiento a la situación y la gestión de ayudas y acciones de protección para las comunidades afectadas, en medio de la escalada de violencia que enfrenta el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las Farc.

“San Martín de Loba no puede ser escenario de la guerra. Sus habitantes merecen vivir en paz, sus familias merecen tranquilidad y sus niños y niñas merecen crecer sin miedo”, concluye el comunicado.