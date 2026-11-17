Operativos de control en el Suroeste de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército y las alcaldías municipales, adelantó operativos de seguridad en Támesis, Jericó y Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño, con el objetivo de prevenir delitos, combatir el microtráfico y fortalecer la convivencia ciudadana.

Durante las intervenciones, las autoridades instalaron 14 puestos de control, inspeccionaron 35 establecimientos comerciales y capturaron en flagrancia a dos personas por hurto, con apoyo de las cámaras de seguridad.

Además, fueron aprehendidas 6.798 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 19 botellas de licor por evasión, mientras que una motocicleta NMAX fue incautada.

Los operativos también incluyeron la recuperación de parques, escenarios deportivos y otros espacios identificados como vulnerables a la delincuencia y el microtráfico.

En Pueblorrico, las intervenciones se concentraron en la zona recreativa El Encanto; en Jericó, en la cancha del barrio La 40; y en Támesis, en las escaleras del sector La Cuchilla. Allí se realizaron trabajos de pintura, mantenimiento, poda e instalación de luminarias.

“La Secretaría de Seguridad está comprometida en garantizar el trinomio de la seguridad: administración, población civil y fuerza pública”, señaló José Edilberto Lesmes Beltrán, director Operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.

Otras intervenciones

Como parte de las acciones preventivas, más de 1.600 estudiantes recibieron capacitaciones sobre prevención del consumo de drogas, explotación sexual de menores de edad, ciberacoso y violencias basadas en género.

Según el balance de la Gobernación de Antioquia, las jornadas de seguridad y prevención llegaron a 4.600 personas en los tres municipios.

Las autoridades anunciaron que continuarán con estas intervenciones en el Suroeste antioqueño para prevenir hechos delictivos, recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades.