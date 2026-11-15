Caquetá opera con apenas 10 megavatios de energía y 350.000 habitantes siguen sin servicio eléctrico

Neiva

La situación energética del departamento del Caquetá continúa siendo crítica. Actualmente, la región tiene autorizada una capacidad de suministro de apenas 10 megavatios, de los 60 que requiere durante las horas de mayor consumo. Esta condición ha obligado a trabajar con restricciones en la conducción de energía.

La emergencia también genera preocupación en los municipios de la zona norte del departamento, entre ellos San Vicente del Caguán, Puerto Rico y otros sectores, donde ya se presentan dificultades por los bajos niveles de voltaje. La energía que llega desde Altamira, a través del antiguo corredor de transmisión Betania-Altamira-Florencia, no tiene las condiciones suficientes para garantizar un buen suministro

Según Jaime Zapata, de Electro Caquetá, comentó que “de acuerdo con el balance entregado por el ingeniero consultado, inicialmente cerca de 500.000 habitantes resultaron afectados por la interrupción del servicio. Sin embargo, a la fecha, alrededor de 350.000 personas continúan sin electricidad”.

El panorama comprende 15 municipios del Caquetá que permanecen sin servicio eléctrico y la capital, Florencia, donde el suministro se está entregando de manera parcial. En total, la emergencia compromete a 15 de los 16 municipios del departamento, además de La Macarena, en el Meta.