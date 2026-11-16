Ataques con drones en el Catatumbo dejan una mujer herida y afectaciones a civiles

Norte de Santander.

La utilización de drones para ejecutar ataques en zonas rurales de Norte de Santander continúa generando riesgos para la población civil.

En hechos registrados en los corregimientos de Pacelli, jurisdicción de Tibú, y San Martín de Loba, en Sardinata, se reportó una mujer herida y afectaciones a la comunidad.

El primer caso ocurrió en el corregimiento de Pacelli, en el municipio de Tibú, donde un ataque con drones dejó a una mujer lesionada.

Un segundo hecho se registró en el corregimiento de San Martín de Loba, jurisdicción de Sardinata, donde un nuevo ataque con drones ocasionó afectaciones a la población civil.

Además, una fuerte alteración del orden público que ha generado zozobra y temor en las comunidades que buscan dónde poder refugiarse.

Ambos casos se suman a las preocupaciones por el uso de aeronaves no tripuladas en medio de las confrontaciones armadas en esta región de Norte de Santander, donde las comunidades rurales permanecen expuestas a hechos que pueden comprometer su integridad y tranquilidad.