Cuatro capturados y un menor aprehendido por hechos violentos en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Policía Denor.

Norte de Santander.

Cuatro personas fueron capturadas y un adolescente de 16 años fue aprehendido durante tres diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional y el Ejército en diferentes inmuebles de la zona urbana de Ocaña, Norte de Santander.

Los investigados estarían relacionados con varios hechos violentos registrados en el municipio y atribuidos presuntamente al Ejército Popular de Liberación (EPL).

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, como parte de las acciones para esclarecer hechos delictivos que han generado preocupación entre los habitantes de esta localidad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por conductas relacionadas con receptación, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico de estupefacientes. En el mismo operativo fue aprehendido el adolescente.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cinco teléfonos celulares, 19 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para munición del mismo calibre, una pistola traumática, base de coca y aerosoles, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro de las actuaciones judiciales.

Las investigaciones buscan establecer la presunta participación de los capturados y del menor en varios episodios registrados durante octubre de este año.

Uno de ellos corresponde al homicidio ocurrido en el sector de El Venadillo, donde, según el reporte oficial, junto al cuerpo de la víctima fue encontrado un mensaje intimidatorio alusivo a una supuesta «limpieza social» atribuida al EPL.

Otro de los hechos bajo investigación está relacionado con la aparición de 14 grafitis alusivos a este grupo armado en diferentes barrios de Ocaña.

Las marcaciones, registradas durante el mismo mes, habrían sido utilizadas para intimidar a la comunidad y generar temor entre los habitantes.

Las autoridades también indagan sobre la ubicación de un cilindro con inscripciones alusivas al EPL en el corredor vial que comunica con el municipio de Ábrego, así como el hurto cometido el 22 de octubre en una estación de servicio del sector de Aguas Claras.

En este último caso, los responsables habrían intimidado con un arma de fuego a las víctimas para cometer el robo.

La Policía señaló que estos resultados hacen parte de las labores de investigación e inteligencia orientadas a identificar a los responsables de hechos que afectan la seguridad en la provincia de Ocaña y establecer posibles vínculos con estructuras criminales y sus redes de apoyo.