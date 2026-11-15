Interceptan a conductora que evadió cierres de la Media Maratón de Cúcuta. Foto: Alcaldía.

Cúcuta.

Una conductora de una camioneta blanca fue interceptada en el municipio de Los Patios, luego de evadir los controles viales dispuestos en Cúcuta durante la Media Maratón de este domingo.

Según la Alcaldía, la mujer desatendió las señales de pare de los agentes de tránsito y huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un plan candado para localizarla.

Los hechos ocurrieron durante los operativos de movilidad establecidos desde las 5:00 de la mañana para garantizar la seguridad de los deportistas y permitir el desarrollo de la competencia.

De acuerdo con la administración municipal, la conductora atravesó los cierres viales pese a las indicaciones de los agentes, poniendo en riesgo a quienes participaban en la carrera.

Tras la activación del plan candado, la camioneta fue localizada en Los Patios e inmovilizada.

La conductora, de nacionalidad extranjera, quedó a disposición de Migración Colombia, según el reporte de la Alcaldía.

La administración municipal también señaló que la mujer presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

El caso se presentó durante el dispositivo especial de seguridad implementado para la Media Maratón, que contempló cierres y restricciones vehiculares para proteger a los corredores.

La Alcaldía reiteró su llamado a respetar las señales de tránsito y las instrucciones de las autoridades.