Tres personas capturadas en Santa Marta por presunta extorsión
Durante el operativo fueron incautados dos revólveres calibre .38 y una pistola calibre 9 milímetros, con sus respectivas municiones.
Santa Marta
La Policía Nacional, a través del Modelo del Servicio de Policía, logró la captura en flagrancia de tres personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento se registró cuando, uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la comunidad sobre varios sujetos que al parecer estarían realizando una extorsión.
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Durante el operativo fueron incautados dos revólveres calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros, con sus respectivas municiones. Los capturados y las armas incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nacion.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...