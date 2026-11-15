Presidente Abelardo de la Espriella habló con Lucas Murillo sobre su recuperación. / Foto: Redes del presidente.

Cúcuta.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una videollamada con Lucas Murillo, el niño cucuteño que conmovió al país al pedir ayuda para recibir atención médica y expresar su temor a morir por la compleja condición cardíaca que enfrenta.

La conversación se realizó junto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y fue compartida por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó la valentía del menor y el proceso que ha atravesado junto a su familia.

“¡Lucas, tú eres mi mayor aliciente para seguir adelante!”, expresó el presidente al publicar el encuentro, en el que se refirió a la historia del pequeño y a los momentos de angustia e incertidumbre que han vivido sus seres queridos durante su proceso médico.

El caso de Lucas se hizo conocido a nivel nacional luego de que circulara un video en el que le pedía ayuda al mandatario y manifestaba que no quería morir.

Su historia generó reacciones de solidaridad y puso la atención sobre la necesidad de que recibiera el tratamiento especializado que requería.

En su publicación, De la Espriella aseguró que el niño avanza en su recuperación y destacó el acompañamiento de su familia durante este proceso.

También expresó su respaldo a sus seres queridos y afirmó que estarán atentos a la evolución de su estado de salud.

“Lucas, tu valentía y tus ganas de vivir son un aliciente inmenso para seguir trabajando por la salud de todos los colombianos”, manifestó el mandatario.

El presidente cerró su mensaje enviando un saludo de cariño y admiración a la familia del menor y reiterando que seguirá pendiente de su recuperación.