Nuevo ataque con drones destruye viviendas en zona rural de El Tarra, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos se registró en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, donde varias viviendas resultaron afectadas por las detonaciones.

Una de las casas fue destruida por completo, en medio de una escalada de acciones armadas que mantiene en riesgo a las comunidades de este sector del Catatumbo.

La vivienda más afectada pertenecía a una mujer que hace pocos días perdió a su esposo en un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de Sardinata.

La casa había sido construida por él para su esposa y su hija, pero ahora quedó completamente destruida como consecuencia de este nuevo ataque.

Este hecho vuelve a poner en evidencia las afectaciones que la confrontación armada está dejando sobre la población civil, cuyos bienes y viviendas quedan expuestos a las acciones violentas que se registran en la región.

La reiteración de estos hechos genera preocupación entre los habitantes, teniendo en cuenta que en menos de una semana se han registrado cuatro ataques en el mismo sector de Filo el Gringo.

Ante este panorama, las comunidades piden a los grupos armados que cesen los enfrentamientos y eviten que las familias sigan siendo víctimas de una confrontación que amenaza su tranquilidad y sus condiciones de vida.

Los habitantes hacen un llamado urgente a que se respete a la población civil y se detenga la violencia en este territorio del Catatumbo, donde las familias reclaman garantías para permanecer en sus hogares sin temor a nuevos ataques.