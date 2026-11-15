Ejército neutralizó un dron de la disidencia de las Farc en Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron un dron de reconocimiento que, según la institución, pertenecía al grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Héctor Rafael Cabrera, en zona rural del municipio de Convención, en Norte de Santander.

La operación se desarrolló en la vereda Gajo Mayor, en el marco de la campaña militar y policial Esparta, mediante acciones adelantadas por soldados del Batallón Especial Energético y Vial N°21, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, las tropas lograron inhibir y ubicar el dispositivo, con lo que buscan afectar las capacidades de reconocimiento e inteligencia de esta estructura armada, así como prevenir posibles acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

El uso de drones por parte de grupos armados ilegales representa una amenaza para las operaciones militares y la seguridad de las comunidades, debido a que estos equipos pueden ser utilizados para labores de vigilancia y, en determinados casos, para ataques con explosivos.