Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 nov 2026 Actualizado 13:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Ataque sicarial en Cúcuta deja un integrante de la UNP muerto y dos heridos

El hecho ocurrió en un billar del sector Las Minas, en el barrio Carora.

Gerson Corredor Camargo, miembro de la UNP asesinado. Foto: Cortesía.

Gerson Corredor Camargo, miembro de la UNP asesinado. Foto: Cortesía.

Gerson Corredor Camargo, miembro de la UNP asesinado. Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta.

Un ataque sicarial registrado en un establecimiento de billar del barrio Carora, en Cúcuta, Norte de Santander, dejó un hombre muerto y otras dos personas heridas.

El hecho violento ocurrió sobre la transversal 17, en el sector conocido como Las Minas.

La víctima mortal fue identificada como Gerson Corredor Camargo, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el mismo ataque resultaron heridos Yeison Alexander López y Deninson David.

De acuerdo con las autoridades, Corredor Camargo había pertenecido al esquema de protección del alcalde del municipio de El Zulia, Elkin Caballero.

Sin embargo, fue retirado de ese dispositivo y ya no hacía parte de dicho esquema al momento del ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque armado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado