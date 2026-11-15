Ataque sicarial en Cúcuta deja un integrante de la UNP muerto y dos heridos

Cúcuta.

Un ataque sicarial registrado en un establecimiento de billar del barrio Carora, en Cúcuta, Norte de Santander, dejó un hombre muerto y otras dos personas heridas.

El hecho violento ocurrió sobre la transversal 17, en el sector conocido como Las Minas.

La víctima mortal fue identificada como Gerson Corredor Camargo, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el mismo ataque resultaron heridos Yeison Alexander López y Deninson David.

De acuerdo con las autoridades, Corredor Camargo había pertenecido al esquema de protección del alcalde del municipio de El Zulia, Elkin Caballero.

Sin embargo, fue retirado de ese dispositivo y ya no hacía parte de dicho esquema al momento del ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque armado.