Cali llevará su oferta de aviturismo por primera vez al mercado chino

Cali participará por primera vez en el Asian Bird Fair con una comisión comercial que busca atraer viajeros interesados en la biodiversidad del Valle del Cauca y fortalecer el turismo de naturaleza en la región. Esta iniciativa se suma a la trayectoria de Colombia Birdfair, un festival que se realiza en la ciudad desde hace más de 11 años y que ahora busca ampliar su alcance hacia el mercado asiático.

Manuela García, directora de comunicaciones de la Asociación Río Cali y del equipo de Colombia Birdfair, destacó la importancia de esta participación para dar a conocer la riqueza natural de la región: “Cali tiene más de 560 especies de aves y estamos saliendo al mundo a traer a quienes viajan por ellas, a quienes aman estas aves”.

García también explicó que esta iniciativa hace parte de las acciones de reactivación económica de la ciudad, que se adelantan junto con la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Turismo.

La directora señaló que, aunque algunos espacios resultaron afectados por el terremoto de agosto, la mayoría de las fincas y reservas naturales donde se realizan actividades de avistamiento están ubicadas en zonas rurales que no presentan esas afectaciones.

Además de esta participación internacional, Cali tendrá una importante agenda de aviturismo en 2027, cuando será sede de la South American Bird Fair, la World Bird Fair y la Colombia Birdfair, programadas del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2027.