Megaspeed aseguró que Alice Huang dejó la empresa en agosto de 2025

La empresa de centros de datos Megaspeed International, investigada por el presunto desvío de chips de Nvidia a China, aseguró el domingo que Alice Huang, señalada como presunta espía, había dejado la compañía hacía más de un año.

“La señora Alice Huang dejó oficialmente Megaspeed el 30 de agosto de 2025 y actualmente no desempeña ningún cargo en la empresa”, indicó la compañía en respuesta a una consulta de AFP.

“Megaspeed no hace comentarios sobre los asuntos personales y privados de la señora Huang”, añadió.

La empresa con sede en Singapur habría ayudado presuntamente a compañías chinas a eludir los controles estadounidenses de exportación de Nvidia, el líder mundial de chips para inteligencia artificial.

Washington prohíbe la exportación de estos chips avanzados, esenciales para el desarrollo de la IA, argumentando motivos de seguridad nacional.

Según varios medios, Huang era considerada por las autoridades estadounidenses como una agente de los servicios de inteligencia chinos.

Su relación con Jensen Huang, hasta hace pocos días consejero delegado de Nvidia, precipitó la dimisión de este último.

Alice Huang y Jensen Huang no tienen ningún parentesco.

Jensen Huang reconoció una relación extramatrimonial y días después dimitió.

Su renuncia hizo perder miles de millones de dólares en capitalización bursátil a Nvidia y ha derivado en una investigación del FBI y en la citación de Huang ante el Congreso estadounidense.

Pekín niega rotundamente las acusaciones de espionaje.