‘Irreparable’, la película de Klych López, competirá en el Tallinn Black Nights Festival

La película Irreparable, dirigida por Klych López y basada en un texto del dramaturgo colombiano Fabio Rubiano, hará parte de la competencia oficial Rebels with a Cause del Tallinn Black Nights Festival, en Estonia. El realizador destacó que esta selección reconoce una propuesta que busca explorar otros lenguajes cinematográficos y ofrecer nuevas experiencias al espectador.

Según explicó López, uno de los principales propósitos de la película es experimentar con nuevas maneras de contar historias y representar el comportamiento humano. Para el director, el cine también puede funcionar como un laboratorio creativo en el que es posible asumir riesgos narrativos.

“Me emociona que ella esté ahí, porque hace parte de una apuesta que uno hace también como realizador y de creer que el público está preparado para recibir otras formas de lenguaje”, señaló López.

Uno de los principales desafíos de Irreparable fue adaptar al cine una obra escrita por Fabio Rubiano. El director explicó que este proceso implicó tomar decisiones sobre la estructura, la puesta en escena, los colores y la construcción de los espacios. A diferencia del teatro, el lenguaje cinematográfico permite trabajar con diferentes planos, escenas y recursos visuales para profundizar en la dimensión psicológica de los personajes.

López también señaló que trabajar con textos de dramaturgos reconocidos representa una exigencia adicional, especialmente cuando existe una relación de respeto profesional con el autor. Por eso, destacó la importancia de que Rubiano pudiera leer y evaluar las escenas durante el proceso creativo de la película.