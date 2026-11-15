El aguardiente colombiano busca abrirse camino entre los destilados prémium del mundo

La empresaria colombiana Diana Espinosa March, oriunda de Ibagué, participó el 12 de noviembre en Vogue Leaders Miami 2026, un encuentro que reunió a mujeres de diferentes sectores para compartir sus experiencias y perspectivas de negocio. Durante el evento, conversó con Bertha González Nieves, reconocida por su trayectoria en la industria del tequila, sobre las posibilidades de posicionar el aguardiente colombiano entre los destilados prémium.

Espinosa explicó que su interés por esta bebida nació de su vínculo con las tradiciones colombianas y de la experiencia de su familia en el negocio de los licores. A partir de allí, identificó una oportunidad para introducir el aguardiente en espacios donde predominan los destilados internacionales, como restaurantes de alta gastronomía y bares especializados.

Según la empresaria, uno de los principales desafíos ha sido dar a conocer el producto fuera de Colombia. Explicó que Bacán se diferencia de otros aguardientes por utilizar ingredientes orgánicos, pasar por cinco destilaciones y emplear un sistema de filtración de agua mediante ósmosis inversa. Con estos procedimientos, la marca busca obtener una bebida de mayor pureza y sabor más suave.

Durante Vogue Leaders Miami, Espinosa también habló de su encuentro con Bertha González Nieves, a quien considera una de sus referentes en la industria de los destilados. Según contó, la empresaria mexicana ya conocía Bacán y manifestó interés en explorar posibles colaboraciones.

Aunque la marca tiene presencia internacional, todavía no está disponible en el mercado colombiano. Espinosa explicó que su comercialización en el país está relacionada con los cambios regulatorios del sector de los licores, entre ellos la apertura de las fronteras departamentales para la venta de bebidas alcohólicas.

Actualmente, Bacán tiene presencia en mercados como Estados Unidos, Argentina y Ecuador. La marca también ha participado en encuentros relacionados con la moda, entre ellos Colombia Moda París, según relató la empresaria.

El aguardiente cuenta con presentaciones de 24 y 29 grados de alcohol. Además, Espinosa afirmó que Bacán es el primer y único aguardiente del mundo con certificación kosher. Esta acreditación implica la supervisión de un rabino durante distintas etapas del proceso de producción, fermentación y embotellamiento, para verificar que se cumplan los requisitos establecidos por las normas alimentarias judías.