Estrellas de Buena Vista regresa a Bogotá con los clásicos de la música cubana

Estrellas de Buena Vista es un proyecto musical que retoma el legado de Buena Vista Social Club. Para este concierto, la agrupación contará con músicos vinculados a esa historia, entre ellos Ángel Terry, Lázaro Villa, Carlos Calunga y Javier Zalba.

En A Vivir que son dos días hablamos con Ángel Terry, percusionista de la agrupación, quien se refirió a su regreso a Colombia y a la oportunidad de presentarse ante un público que conoce los ritmos tradicionales cubanos.

Terry señaló que el concierto incluirá las canciones más conocidas de Buena Vista Social Club, junto con otros temas del repertorio tradicional de Cuba. También explicó que no buscan repetir exactamente lo que aparece en los discos, sino ofrecer un espectáculo que permita al público sentirse como si estuviera en la isla.

“Vamos a brindar un show donde tú te sientas en Cuba, donde disfrutes de la música cubana. Es como un viaje: te cogemos de la mano cuando empezamos y al final te soltamos feliz de haber sentido a Cuba mediante la música”, explicó.

La presentación en Bogotá hará parte de una gira internacional que comenzará en Costa Rica y con la que Estrellas de Buena Vista visitará diferentes escenarios para compartir su repertorio con el público.