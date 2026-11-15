Ataque contra torres de energía en El Pital afectaría el suministro en Huila, Caquetá y Putumayo

Neiva

Un nuevo ataque contra la infraestructura energética se habría registrado durante la mañana de este domingo en la vereda Hato Viejo, zona rural del municipio de El Pital, sobre el corredor vial que comunica con el corregimiento de La Jagua, en Garzón. La situación fue reportada por habitantes de la zona, que alertaron sobre daños en torres de transmisión eléctrica instaladas en este sector.

Tras conocerse la emergencia, las autoridades locales y unidades de la fuerza pública se desplazaron hasta el lugar para verificar lo sucedido y establecer la magnitud de las afectaciones. El hecho habría comprometido estructuras fundamentales para la distribución de energía, generando dificultades en la prestación del servicio en diferentes sectores de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, las consecuencias de este atentado podrían extenderse más allá del departamento del Huila, afectando también el suministro eléctrico en municipios de Caquetá y Putumayo. Entretanto, los organismos de seguridad adelantan operativos en la zona para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque contra la infraestructura energética.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y habitantes del sector para que transiten con especial precaución y eviten acercarse al sitio de la emergencia. También recomendaron mantenerse alejados de posibles cables desprendidos o tendidos sobre el suelo, debido al peligro que representan las líneas de alta tensión.