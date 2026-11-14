Terminal de Neiva proyecta movilizar 30 mil pasajeros durante el puente festivo de la Independencia

El llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes únicamente en las 26 taquillas. Foto Relacionada.

Neiva

El Terminal de Transportes de Neiva tiene todo preparado para atender la alta movilización de viajeros durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena. Para este periodo, se estima el desplazamiento de aproximadamente 30 mil pasajeros y la realización de cerca de 3 mil despachos de vehículos hacia diferentes destinos.

Desde la entidad señalaron que se han adelantado los preparativos necesarios para responder al incremento en la demanda de transporte, mediante un trabajo coordinado con las empresas transportadoras y las autoridades competentes, buscando garantizar una operación organizada, segura y eficiente.

Según Ana María Bermúdez, jefe operativa, expreso que “de igual manera, se hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes únicamente en las 26 taquillas autorizadas dentro de las instalaciones del terminal. También se recomendó atender las indicaciones del personal y cumplir con las medidas de seguridad establecidas antes y durante los recorridos”.

Finalmente, las directivas del Terminal de Transportes de Neiva reiteraron que cuentan con la capacidad operativa y el personal dispuesto para atender a los viajeros durante esta temporada. El propósito es que los pasajeros se movilicen de manera legal, organizada y segura, evitando contratiempos durante sus desplazamientos.