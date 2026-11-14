Volcamiento de bus en la Ruta 45 deja ocho personas fallecidas y al menos 20 heridas

Neiva

Una grave emergencia vial se registró durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, luego de que un bus de la empresa Destinos 24000, que cubría el recorrido entre Florencia - Bogotá, sufriera un volcamiento en la Ruta 45, en inmediaciones del peaje de Rivera, Huila. Los primeros reportes extra oficialmente, dan cuenta de ocho personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y al menos 20 lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, cinco adultos y dos niños habrían perdido la vida como consecuencia del siniestro. Sin embargo, las identidades de las víctimas y el balance definitivo de personas afectadas están pendientes de confirmación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Entre las personas lesionadas que reciben atención médica en las clínicas Mediláser y Emcosalud, en Neiva, han sido mencionados Larios Sarmiento, militar; Misael Mesa, militar; Darlinson Quinto DQ, cantante, y Frank Ramírez Sáenz, abogado. Se espera que los centros asistenciales entreguen información oficial sobre la condición de salud de los pacientes y el número definitivo de heridos.

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Frente a las posibles causas del accidente, una de las primeras versiones conocidas señala que el conductor habría sufrido un micro sueño, hipótesis que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades de tránsito. Los organismos competentes continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del volcamiento. Entretanto, familiares de los pasajeros buscan información sobre sus seres queridos.