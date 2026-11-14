Media Maratón de Cúcuta este domingo: conozca los cierres viales y horarios

Cúcuta.

Este domingo 15 de noviembre se realizará la novena edición de la Media Maratón de Cúcuta, un evento organizado por la Fundación Corazón de Atleta con el apoyo de la Alcaldía, que contará con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros por las principales vías de la capital nortesantandereana.

La jornada deportiva implicará modificaciones en la movilidad, por lo que las autoridades de tránsito anunciaron cierres viales entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m., con aperturas graduales a medida que avance la competencia.

Las pruebas comenzarán de manera escalonada. La carrera de 21 kilómetros partirá a las 5:30 a.m.; la de 10 kilómetros, a las 6:15 a.m.; y la de 5 kilómetros, a las 6:20 a.m.

Los cierres viales estarán concentrados en los siguientes corredores:

El Malecón, sobre la avenida Libertadores.

La Diagonal Santander, entre el Terminal de Transporte y San Mateo.

La avenida Cero.

La avenida Gran Colombia.

La avenida 2 Este.

La avenida Sevilla.

Adicionalmente, se habilitará paso intermitente en la calle 4N con avenida Libertadores, la calle 13 con avenida Cero, la avenida Gran Colombia con Guaimaral y la calle 6 con avenida 3E.

De acuerdo con la programación, la reapertura de las vías se realizará de manera progresiva desde las 6:40 a.m., hasta restablecer completamente la circulación vehicular a las 10:00 a. m.

Para quienes se movilicen en vehículo particular, se habilitará un parqueadero gratuito en Homecenter desde las 4:30 a. m. del domingo.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tener en cuenta los cierres programados y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de la competencia.