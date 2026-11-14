Desarticulan banda delincuencial ‘Los Chilapos’: las autoridades confirman seis capturas en Córdoba

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Darío Montenegro, confirmó la captura de seis hombres que, al parecer, conformaban el grupo de delincuencia común ‘Los Chilapos’. Según las investigaciones, se trataría de una banda que estaría al servicio del Clan del Golfo en Montelíbano, sur del departamento.

De acuerdo con lo informado, la estructura desarticulada estaría dedicada a la comercialización de marihuana, base de coca y cocaína, con ingresos ilícitos estimados en $900 millones anuales.

“Entre los capturados se encuentran alias ‘Arlinson’ (cabecilla principal), ‘Sharick’, ‘Benavidez’, ‘El Ñeco’, ‘Eddy’ e ‘Iván’, presuntos dinamizadores del tráfico local de estupefacientes, subordinados a la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez del GAO EGC. Cuatro de los indiciados registran antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, alias ‘Ñeco’ presenta anotaciones por porte ilegal de armas y amenazas”, sostuvo el uniformado.

El coronel Montenegro informó que este resultado se habría logrado tras nueve meses de investigación.

“Este resultado se materializó luego de que Unidad Básica de Investigación Criminal de Montelíbano adelantara actividades de policía judicial, entrevistas, vigilancia y seguimientos apoyados con drones durante el día y la noche. Estas labores permitieron identificar los movimientos, las modalidades de distribución y los puntos estratégicos utilizados por los hoy procesados”, agregó el uniformado.

Según las investigaciones, la organización, al parecer, utilizaba viviendas para almacenar, ocultar y dosificar los estupefacientes, que posteriormente eran distribuidos al menudeo. “Mediante esta modalidad, la estructura habría comercializado entre 5.000 y 10.000 dosis mensuales, convirtiendo esta actividad ilegal en una importante fuente de financiación de sus operaciones criminales”, resaltó el oficial.

Tras lo expuesto, estableció que “la comercialización se extendía a sectores residenciales y comerciales, incluyendo un reconocido parque de Montelíbano, utilizado como punto estratégico para el expendio de sustancias alucinógenas. Esta actividad afectaba la seguridad y convivencia ciudadana, especialmente por su presencia en espacios públicos y entornos cercanos a instituciones educativas”.

“Uno de los hallazgos más relevantes fue la capacidad económica atribuida a ‘Los Chilapos’, cuyos ingresos ilícitos se estimaron en $75 millones mensuales, equivalentes a $900 millones anuales. Según el análisis financiero de la investigación, durante un periodo aproximado de dos años, las ganancias provenientes de esta actividad podrían haber alcanzado los $1.800 millones”, concluyó.

Las autoridades resaltaron que en lo corrido de 2026 habría un registro de 648 capturas por conductas relacionadas con estupefacientes, representando un incremento del 50% frente a las 432 del mismo periodo del año anterior.