El último paloseco: la comedia colombo-mexicana que llegará a los cines en enero

Escrita y dirigida por Nico Pinzón Fernández, El último paloseco cuenta la historia de Ed Paloseco, un escritor de 40 años cuyo padre amenaza con sacarlo del testamento si no tiene hijos pronto. Ante esta condición, Ed deberá encontrar la manera de convertirse en papá. La comedia colombo-mexicana también cuenta con las actuaciones de Ricardo Abarca y Samadhi Zendejas.

En A Vivir que son dos días hablamos con Ana Lucía Domínguez, protagonista de la película, quien interpreta a Elisa, la esposa de Ed Paloseco.

La actriz destacó la buena recepción que tuvo la película durante su proyección en el Ibero-American Film Festival de Miami. Según contó, el público se mantuvo atento a la historia y las risas acompañaron la proyección de principio a fin. Aunque se trata de una comedia, la película también plantea preguntas sobre el deseo de tener hijos y hasta dónde puede llegar una persona para formar una familia.

Domínguez recordó que la película tuvo un significado especial en su vida. Durante el rodaje comenzó a conversar con su esposo, Jorge, sobre la posibilidad de tener hijos y, tres meses después de finalizar las grabaciones, quedó embarazada de su hija Luciana.

La producción llegará a las salas de cine colombianas en enero de 2027, después de su paso por el Ibero-American Film Festival de Miami.