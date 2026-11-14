Capturan a los responsables de la muerte de dos policía en Algeciras Huila el pasado 31 octubre

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Algeciras, Huila, a dos presuntos integrantes del Frente Iván Díaz, de las disidencias de las Farc, señalados de participar en el atentado terrorista del pasado 31 de octubre, en el que murieron dos policías.

El anuncio lo hizo el presidente Abelardo De la Espriella en su cuenta de X, donde confirmó la captura de alias ‘Araña’, señalado experto en explosivos, y de alias ‘Mary’.

De La Espriella aseguró, que los dos capturados hacen parte del grupo narcoterrorista Frente Iván Díaz, estructura de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias ‘Calarcá.

De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, los dos capturados serían los responsables de las labores de vigilancia y del acondicionamiento de la motocicleta que fue utilizada en el cobarde atentado terrorista del pasado 31 de octubre, en el que fueron asesinados dos uniformados.

“Durante la operación incautamos 3 armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta, 34 panfletos citatorios, un radio, 5 celulares y un computador”, afirmó el presidente.

Los Hechos

El ataque ocurrió la noche del pasado 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween, cuando una motocicleta cargada con explosivos fue activada en Algeciras, en el sur del Huila. En un primer balance, las autoridades reportaron un policía muerto y varias personas heridas, entre uniformados y civiles.

Días después, el 3 de noviembre, la Policía confirmó la muerte de un segundo uniformado, un patrullero que no resistió la gravedad de las heridas y falleció en un centro hospitalario de Neiva, con lo que el atentado cobró una segunda vida.