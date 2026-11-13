Medidas de seguridad por alerta de ataque con drones a Base de Palanquero revelada por Caracol Radio

ELN tendría en la mira la base aérea de Palanquero de la FAC: planea atacarla con drones. Foto: suministrada.

La Alcaldía de Puerto Salgar, Cundinamarca, adoptó medidas temporales de seguridad y movilidad en inmediaciones de la Base Aérea de Palanquero, luego de que se conociera una alerta sobre un posible ataque con drones contra esa instalación militar, presuntamente atribuido al ELN.

De acuerdo con el proyecto de decreto, la alerta fue divulgada por medios de comunicación nacionales y regionales el pasado 11 de noviembre. Ese mismo día, el alcalde convocó al Consejo Municipal de Seguridad para evaluar la situación y definir acciones preventivas, ante el riesgo que una eventual materialización de la amenaza representaría para quienes viven, trabajan o transitan cerca de la base.

Entre las medidas establecidas está la restricción de circulación de vehículos que transporten cilindros de gas o escombros en las vías públicas ubicadas a menos de 200 metros del perímetro exterior de la Base Aérea de Palanquero. La disposición también cobija los vehículos destinados a mudanzas y trasteos, así como las maniobras de cargue y descargue relacionadas con esas actividades.

Adicionalmente, se prohibirá el estacionamiento de motocicletas en las vías públicas dentro de esa misma área. Las restricciones operarán todos los días, durante las 24 horas, y se mantendrán mientras persistan las condiciones de riesgo que motivaron su adopción.

El decreto contempla excepciones para los vehículos y actividades indispensables en la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud, la continuidad de los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de misiones oficiales de seguridad y defensa.

En cuanto a la amenaza aérea, la Alcaldía solicitará a la Aeronáutica Civil que, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, evalúe la posibilidad de establecer una restricción temporal a la operación civil de drones en un radio propuesto de cinco kilómetros alrededor de la Base Aérea de Palanquero, en el sector correspondiente a Puerto Salgar.

Sin embargo, esta restricción todavía deberá ser evaluada por la autoridad aeronáutica. Será la Aeronáutica Civil la que determine la delimitación, duración, condiciones y excepciones de una eventual medida, de acuerdo con las disposiciones aeronáuticas vigentes.

El documento también ordena implementar un plan temporal de movilidad y control de tránsito en la jurisdicción municipal, con especial atención en el perímetro del Comando Aéreo de Combate No. 1, sus accesos y corredores aledaños. Este plan podrá contemplar cierres temporales de vías, desvíos, controles de acceso y nuevas restricciones de circulación, según lo determinen las autoridades competentes.

La Policía Nacional y las autoridades de tránsito estarán a cargo de verificar el cumplimiento de las restricciones terrestres. Las medidas comenzarán a regir a partir de la publicación oficial del decreto y su levantamiento dependerá de una evaluación de las condiciones de seguridad por parte de las autoridades.