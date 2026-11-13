Drones con coordenadas programadas: la amenaza para la fuerza pública en Colombia

HOHENFELS, GERMANY - AUGUST 26: Drones, including a FlyingBasket FB3 heavy lift cargo drone (L), fly during a demonstration for the media at the Saber Junction 26 combined military exercise at the U.S. Army Joint Multinational Readiness Center on August 26, 2026 near Hohenfels, Germany. The U.S. military is testing and acquiring a wide range of drone capabilities in response to the new combat realities born out of the ongoing Russian war in Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) / Sean Gallup

Las nuevas tecnologías utilizadas para modificar y operar drones con fines criminales están representando un desafío para la capacidad de respuesta de la fuerza pública en Colombia. Así lo advirtió a Caracol Radio una fuente militar que participó en procesos de exploración de sistemas antidrones y que explicó las limitaciones que tienen actualmente algunos de estos equipos para detectar e impedir ataques con aeronaves no tripuladas.

Según el testimonio, durante las evaluaciones de diferentes tecnologías, representantes de empresas especializadas explicaron que no existe un sistema de inhibición que abarque toda la gama de frecuencias utilizadas por los drones. “Esto significa que un equipo puede neutralizar determinados dispositivos, pero no necesariamente todos los modelos o sistemas de operación”.

Una de las mayores dificultades está relacionada con los drones controlados mediante fibra óptica. A diferencia de los equipos que dependen de una conexión inalámbrica convencional, estos mantienen un vínculo físico con el operador, por lo que no pueden ser neutralizados mediante bloqueadores tácticos de radiofrecuencia.

Sin embargo, la preocupación también está en los drones que pueden operar de manera autónoma. De acuerdo con la explicación entregada por la fuente, los operadores están programando previamente las coordenadas de vuelo de estas aeronaves, de manera que pueden desconectar el radiocontrol y permitir que el dispositivo continúe su recorrido sin depender de una señal convencional.

La fuente explicó que, bajo esta modalidad, el dron puede llegar hasta el punto establecido, liberar la carga que transporta y regresar a su área de origen. Esta característica reduce la efectividad de las pistolas inhibidoras utilizadas por las autoridades, pues estos dispositivos están diseñados para interferir las comunicaciones entre el operador y la aeronave.

Ante estas limitaciones, una de las alternativas mencionadas durante las evaluaciones es utilizar drones interceptores equipados con redes para enredar las hélices de las aeronaves hostiles y hacerlas caer. No obstante, esta solución requiere contar previamente con sistemas de detección que permitan identificar y seguir el objetivo, una capacidad que, según la fuente, representa una de las principales dificultades para su implementación.

También se mencionó el uso de escopetas de perdigones para derribar estos dispositivos, aunque se advirtió que su alcance es limitado y que no constituyen una solución suficiente frente a todas las modalidades de ataque.

La desventaja también está relacionada con la velocidad de evolución tecnológica y los tiempos de adquisición del Estado. La fuente señaló que los grupos criminales pueden disponer de recursos económicos para adquirir rápidamente nuevos equipos, mientras que las instituciones deben cumplir los procedimientos de contratación pública.

“Los delincuentes utilizan, digamos, bolsas kamikaze de dinero para comprar estos sistemas; a nosotros nos toca salir a cotizar, hacer todo el proceso de Ley 80. Eso es muy demorado”, explicó.

De acuerdo con su relato, un proceso de contratación que avance sin contratiempos puede tardar aproximadamente seis meses, un periodo en el que la tecnología de los drones puede cambiar considerablemente.

“¿Por qué estamos en desventaja? Porque resulta que los drones son una tecnología disruptiva que lleva muy poco tiempo en el mercado y que con este tema de Ucrania todos los días aumenta la tecnología al respecto”, afirmó.

Las advertencias cobran relevancia en medio de la alerta por un posible ataque con drones contra la Base Aérea de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca, presuntamente atribuido al ELN. Frente a este escenario, la Alcaldía anunció restricciones de movilidad en los alrededores de la instalación militar y solicitó a la Aeronáutica Civil evaluar una eventual restricción temporal de vuelos civiles de drones en un radio de cinco kilómetros.

El testimonio expone uno de los principales retos para las autoridades: no basta con adquirir inhibidores de señal, pues las nuevas modalidades de operación de drones pueden reducir la efectividad de esos sistemas y obligan a fortalecer las capacidades de detección, seguimiento e interceptación.