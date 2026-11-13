Suspenden el agua al Batallón de Ocaña, Norte de Santander, por falta de pago

Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La falta de pago de cuatro meses del servicio de acueducto llevó a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO S.A.) a suspender el suministro de agua potable al Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander, en Norte de Santander.

La deuda acumulada asciende a 210 millones de pesos.

La interrupción del servicio se produjo mientras la unidad militar adelanta gestiones administrativas para obtener los recursos y cumplir con la obligación.

Aunque el dinero está presupuestado, el desembolso no se ha concretado, según los directivos de la empresa.

Ante esta situación, la empresa prestadora concedió un plazo de cinco días para que se agilice el pago.

Entretanto, el suministro se mantendrá de manera intermitente, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

La deuda corresponde a facturas pendientes desde julio de este año. La empresa sostiene que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de todos sus usuarios, incluidas las entidades oficiales, para contar con los recursos necesarios para cubrir sus costos operativos.

Este caso se suma a otros episodios registrados en la misma unidad militar. En noviembre de 2025 se reportó una suspensión del servicio por una deuda superior a los 200 millones de pesos, mientras que en marzo de 2026 se presentó otra interrupción por facturas pendientes cercanas a los 160 millones.

Con el nuevo plazo, se espera que el Ejército complete los trámites para cancelar la deuda y normalizar el suministro.

Si no se concreta el pago, podrían presentarse nuevas interrupciones del servicio.