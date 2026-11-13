Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, pide a grupos armados frenar la violencia

Norte de Santander.

Un llamado urgente a los grupos armados para que detengan las acciones violentas y respeten la vida hizo la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, tras los recientes hechos de orden público registrados en el municipio, entre ellos el ataque que dejó cuatro soldados muertos y otros cinco heridos.

A través de un comunicado público, la administración municipal, encabezada por el alcalde Richar Claro, expresó su preocupación por la situación de violencia que atraviesa el territorio y las afectaciones que esta genera en las comunidades.

“Hoy, más que nunca, hacemos un llamado urgente a los actores armados para que prevalezca la humanidad sobre cualquier diferencia. Pedimos el cese de las hostilidades, el respeto irrestricto por la población civil y la liberación de las personas retenidas”, señaló la Alcaldía.

En el pronunciamiento, el gobierno municipal también manifestó su preocupación por las familias que han perdido a sus seres queridos y por aquellas que esperan el regreso de sus familiares retenidos en medio de la confrontación armada.

La administración insistió en que ninguna diferencia puede estar por encima de la vida y pidió a los grupos armados respetar la Constitución, la ley y las autoridades legalmente constituidas.

“Tibú necesita tranquilidad, oportunidades y condiciones para que sus habitantes puedan vivir, trabajar y construir su futuro sin temor”, concluyó el comunicado.