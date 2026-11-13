Nuevo ataque de drones explosivos en el Catatumbo: diez personas heridas

Norte de Santander.

Diez personas heridas y daños en viviendas y establecimientos comerciales deja un ataque con drones cargados con explosivos en el corregimiento de Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

El hecho se registró pocas horas después del ataque en Tibú que dejó cuatro soldados muertos y otros cinco heridos, en una nueva jornada de violencia en la región del Catatumbo.

Con estos hechos, vuelve la preocupación por el uso de drones cargados con explosivos en esta zona del departamento.

Según el balance de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH), en lo corrido de 2026 se han registrado más de 70 ataques de este tipo.