Tres soldados asesinados en ataque con dron en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un ataque con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública dejó tres soldados muertos y otros tres heridos en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, Norte de Santander.

Los uniformados adelantaban operaciones militares en este sector cuando fueron atacados.

Preliminarmente, las autoridades señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable de esta acción armada.

La situación continúa en desarrollo, mientras se adelantan las acciones para atender a los militares heridos y evacuarlos de la zona.

El hecho ocurre en medio de la confrontación armada que completa 21 meses en el Catatumbo y que llegará a los 22 meses el próximo 16 de noviembre, en una región afectada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.