Los tinterillos de Neiva: el oficio que desapareció con la llegada de los trámites digitales

Neiva

Durante décadas, los llamados ‘tinterillos’ hicieron parte del paisaje del centro de Neiva. Ubicados a las afueras de la Alcaldía, el Palacio de Justicia, la Gobernación y las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales, ofrecían sus servicios a ciudadanos que necesitaban redactar cartas, diligenciar formularios, presentar solicitudes y adelantar diferentes trámites sin tener que contratar un abogado.

Víctor Chala, exfuncionario de la Alcaldía de Neiva y conocedor de esta actividad, recordó que muchos de estos trabajadores eran antiguos funcionarios judiciales que, gracias a su experiencia como notificadores, escribientes y secretarios, tenían los conocimientos para elaborar documentos. Atendían especialmente a personas del común y habitantes del campo que llegaban a la ciudad en busca de ayuda.

Al recordar los lugares donde trabajaban los tinterillos, Víctor Chala mencionó varios puntos del centro de Neiva. Uno de ellos era El Bodegón, cerca de la antigua Administración de Impuestos Nacionales. También se ubicaban a las afueras del Palacio de Justicia, cerca de la Gobernación. “En la Alcaldía, en la carrera Quinta entre calles Novena y Décima. Llegué a contar cuatro personas con su máquina de escribir, su mesita y su butaquita. Ese era el punto donde más los buscaba la gente”, recordó.

La máquina de escribir, herramienta esencial en el trabajo de los antiguos tinterillos de Neiva. Foto Caracol Radio Ampliar La máquina de escribir, herramienta esencial en el trabajo de los antiguos tinterillos de Neiva. Foto Caracol Radio Cerrar

La implementación de plataformas digitales y la posibilidad de realizar diligencias por internet transformaron esta actividad. Según Chala, desde 2018 los cambios tecnológicos comenzaron a reducir las oportunidades de trabajo para estas personas. Posteriormente, la pandemia profundizó las dificultades, especialmente porque quienes ejercían este oficio eran adultos mayores que debían extremar los cuidados y permanecer en sus viviendas.

Actualmente, algunas de las labores que desempeñaban los tinterillos continúan a través de trabajadores independientes que asesoran a los ciudadanos en trámites ante notarías, juzgados, oficinas de catastro y dependencias de la Alcaldía, entre otras entidades. Víctor Chala es uno de ellos y conserva una antigua máquina de escribir como recuerdo de un oficio que durante años facilitó a los neivanos el acceso a diferentes servicios y procedimientos administrativos.