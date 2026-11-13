Copa Bota: el torneo que reivindica la identidad campesina en San Miguel, Putumayo

Neiva

Una particular competencia deportiva se viene realizando en la vereda La Guisita, municipio de San Miguel, Putumayo. Se trata de la denominada “Copa Bota”, un campeonato de fútbol en el que hombres, mujeres, niños y adultos mayores cambian los tradicionales guayos por botas pantaneras para disputar cada encuentro.

Su creador, Duberney Delgado, explicó que la propuesta nació de la necesidad de reivindicar el significado de las botas de caucho para las familias rurales, “este calzado representa una herramienta indispensable para quienes trabajan la tierra, pues los protege de las lluvias, las picaduras de animales y los accidentes durante las labores agrícolas.

La Copa Bota busca cambiar esa percepción y demostrar que los campesinos utilizan este calzado por necesidad y como parte de su vida cotidiana. Delgado señaló que durante muchos años las botas fueron motivo de temor y estigmatización, especialmente cuando los habitantes debían desplazarse hasta los cascos urbanos.

El promotor de esta iniciativa hizo un llamado a las administraciones municipal, departamental y nacional, así como a las entidades públicas y privadas, para que respalden la realización del torneo. Explicó que es un proyecto comunitario que sostiene con sus propios esfuerzos, pues trabaja en el campo.