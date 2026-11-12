Neiva registra primera incautación de pólvora antes de la temporada decembrina

Primera incautación de pólvora en Neiva antes de la temporada decembrina: ocho kilogramos de material pirotécnico. Foto Policía Metropolitana

Neiva

Ocho kilogramos de pólvora fueron incautados en Neiva, en la primera operación de decomiso de material pirotécnico registrada antes del inicio de la temporada decembrina. El procedimiento se realizó durante una inspección policial a un establecimiento comercial del centro de la ciudad.

En la parte posterior de un hostal, los uniformados encontraron a una persona que fabricaba y manipulaba artículos pirotécnicos. Ante el hallazgo, solicitaron el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos para verificar el material y las condiciones del lugar.

La inspección permitió establecer que los elementos estaban elaborados a base de pólvora negra y otros insumos. El establecimiento comercial no contaba con los permisos ni las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar esta actividad.

Por estos hechos se impuso una medida correctiva mediante orden de comparendo, conforme al artículo 30, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016. El material incautado quedó a disposición de la Dirección de Justicia Municipal de la Secretaría de Gobierno de Neiva.