A la cárcel alias ‘Mailo’, sicario de Bogotá que encaró a De la Espriella en la operación Kratos

Tras la operación Kratos en el centro de Bogotá, uniformados de diferentes especialidades de la Policía lograron capturar a alias “Mailo” ciudadano venezolano, sicario de la organización, señalado de ejecutar homicidios selectivos por orden de los cabecillas.

De acuerdo con las autoridades, es el presunto responsable del lanzamiento de una granada a las afueras de un bar en el barrio Santa Fe, que dejó una persona de 70 años fallecida y nueve personas heridas.

Operación Kratos

Este resultado, se logró tras 9 meses de investigación y recolección de material probatorio, interceptación de comunicaciones, recolección de videos y fotografías, interrogatorios, declaraciones juradas, recolección de evidencia traza y vestigio, búsquedas selectivas en bases de datos y entrevistas, logrando identificar el modo de delinquir de esta organización delincuencial.

Se logró establecer que la zona de injerencia de este grupo criminal era en el sector del barrio Santa Fe entre calles 24 a la 19 y Avenida Caracas hasta la carrera 17, donde mediante la modalidad de pasamanos expendían los estupefacientes principalmente en la zona de tolerancia.

Es de resaltar que esta organización criminal utilizaba como fachada, chazas de venta de tintos y puestos de venta ambulante, así como bares en el sector, donde se camuflaban para dosificar y expender marihuana en cigarrillos, clorhidrato de cocaína, tussi, y bazuco. Estas dosis eran vendidas aproximadamente entre 5 mil y hasta 60 mil pesos. Sus potenciales compradores serían ciudadanos del sector, trabajadoras sexuales y personas que frecuentaban establecimientos para el consumo de bebidas embriagantes.

A esta estructura criminal se le atribuyen 6 homicidios, por control territorial y ajuste de cuentas. Al parecer, estos asesinatos los cometían al interior de establecimientos y propiedades de integrantes de la estructura, donde presuntamente, desmembraban a las víctimas, y posteriormente, sacaban los cuerpos en carretas y eran abandonados en lugares aledaños.

Estos operativos permitieron golpear significativamente la estructura criminal con la captura de alias “Yimmy” cabecilla de este grupo delincuencial, Alias “El Diablo” jefe de sicarios, administrador de una zona de expendio y encargado de la seguridad de los cabecillas.

Nueve de los capturados registran anotaciones por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, homicidio, amenazas, porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Posteriormente, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, de igual forma, un Juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.