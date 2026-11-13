¿Vender o no Ecopetrol?, ¿es activo de seguridad nacional? Debaten exministros Cárdenas y Camacho

En el programa 6AM W, los exministros de Minas, Mauricio Cárdenas (gobierno Santos) y Andrés Camacho (gobierno Petro), opinaron sobre el tema del día, si conviene o no, vender acciones de Ecopetrol para equilibrar el ajuste fiscal del país. Los exministros dieron su punto de vista y tuvieron diferencias al respecto.

Hay que resaltar que el Gobierno es el dueño del 88,5% de la petrolera y podría vender un 8,5%, que costaría cerca de $9,71 billones por su valoración en bolsa, con lo que la Nación quedaría con el 80%.

Por un lado, Cárdenas afirmó que no es descabellado, “tal vez no es oportuno en este momento, hay que esperar un tiempo a que la empresa se recupere. La empresa vale hoy 31.000 millones de dólares, pero puede valer fácilmente 40.000 millones de dólares”.

Por su parte, Camacho aseveró que “es totalmente inconveniente”.

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“Ecopetrol es una empresa que representa un activo estratégico para el país, fuente de ingresos permanentes, eso es como vender, como se ha dicho muchas veces, la gallina de los huevos de oro, y la verdad es que hoy en tiempos tan vulnerables, internacionales de la geopolítica, el el activo estratégico que representa Ecopetrol es incluso un asunto de seguridad nacional”, aseveró el exministro Camacho.

También agregó que “representa unos ingresos en un instante, pero perdemos la oportunidad de seguir recibiendo esos ingresos”.

¿Y vender ISA?

El exministro Cárdenas afirmó que “Ecopetrol podría empezar por vender a ISA. Es un activo que se manejaría muchísimo mejor independientemente de Ecopetrol, profesional, técnicamente, eficientemente, como siempre fue, una empresa manejada desde Medellín con profesionales que no tenían nada ver con la política, eso se ha politizado desde que pasó a manos de Ecopetrol, y esa empresa puede venderse”.

El Grupo de Energía de Bogotá y EPM están interesados en comprar ISA, y así quedaría en manos de empresas que tienen porcentajes estatales.

Entre tanto, Camacho aseveró que “es una idea aún peor, porque recordemos que Isa es lo que queda de activo estratégico en el sector de energía eléctrica”.

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