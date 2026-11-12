Cifra de uniformados asesinados en Gobierno De la Espriella superó los 40 casos en 3 meses

El número de integrantes de la Fuerza Pública asesinados durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella superó los 40, luego de los recientes ataques contra unidades del Ejército y la Policía Nacional en diferentes regiones del país. El consolidado llegó a 43 uniformados muertos, al sumar los homicidios registrados después del balance inicial de los primeros 90 días de Gobierno.

La cifra de partida era de 35 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 197 heridos, con corte al 5 de noviembre de 2026, de acuerdo con el balance del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el registro aumentó tras el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, ocurrido el 7 de noviembre, que dejó tres militares asesinados y otros 16 heridos. Con este hecho, el número de uniformados fallecidos llegó a 38.

Posteriormente, el 11 de noviembre, un integrante de la Policía Nacional fue asesinado en Hato Corozal, Casanare. En ese mismo ataque otro uniformado resultó herido y una mujer también sufrió lesiones. Este homicidio elevó a 39 el número de integrantes de la Fuerza Pública asesinados durante el periodo.

El registro volvió a aumentar este 12 de noviembre, luego de que cuatro militares murieran en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra tropas del Ejército en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Los hechos ocurrieron en la vereda Barco La Silla, donde unidades del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas con 20 dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. Otros cinco soldados profesionales resultaron heridos.

La Fuerza de Tarea Vulcano identificó a los cuatro militares asesinados como el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor. Tras el ataque, el Ejército activó los protocolos de evacuación y atención médica, y coordinó con la Fuerza Aeroespacial Colombiana la extracción de los heridos.

Con estos hechos, el consolidado asciende a 43 integrantes de la Fuerza Pública asesinados. En el desglose por instituciones, 25 pertenecían al Ejército Nacional, 17 a la Policía y uno a la Armada Nacional.

En cuanto a los uniformados heridos, el registro llega a 219: 136 militares del Ejército, 79 policías y cuatro integrantes de la Armada. Esta cifra incorpora los lesionados en los ataques de Bolívar, Casanare y Norte de Santander.

El balance evidencia que los asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública continuaron después del primer corte de los 90 días de Gobierno. Los ataques con explosivos y el uso de drones contra unidades militares se mantienen entre los hechos que han dejado nuevas víctimas en las filas de las instituciones armadas.