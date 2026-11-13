Comunidades del sur del Huila frenan audiencia sobre proyectos mineros en Elías

Los paisajes naturales y las fuentes hídricas de Elías están en el centro de la discusión por los proyectos mineros en el sur del Huila. Foto Redes Sociales

Neiva

La oposición de habitantes de Elías, Saladoblanco y municipios aledaños impidió el desarrollo de una audiencia pública relacionada con proyectos mineros en el sur del Huila. La convocatoria buscaba presentar iniciativas que, según los líderes comunitarios, ya habían sido concertadas entre las administraciones municipales y la autoridad minera sin consultar previamente a la población.

Miller Dussán Calderón, profesor de la Universidad Surcolombiana y fundador de Asoquimbo, señaló que durante la jornada el personero de Elías cuestionó el procedimiento y advirtió posibles vulneraciones al debido proceso. Según explicó, no se habrían cumplido las etapas de información, acercamiento y concertación con las comunidades antes de convocar la audiencia.

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El docente indicó que los acuerdos de coordinación y concurrencia entre alcaldes y la Agencia Nacional de Minería se habrían firmado en 2021, durante la pandemia, mediante reuniones virtuales. Agregó que para el sur del departamento existirían nueve proyectos mineros, la mayoría relacionados con la extracción de grava y arena, con concesiones que podrían extenderse hasta por 30 años.

Dussán advirtió sobre los posibles impactos de estas actividades en el río Magdalena y sus ecosistemas, debido a las modificaciones que podría generar la extracción de materiales en el cauce. También cuestionó la falta de estudios técnicos que, según manifestó, permitan establecer las consecuencias ambientales de las intervenciones.

Finalmente, Dussán indicó que las comunidades mantendrán acciones de movilización para oponerse a los proyectos mineros y defender sus territorios. “La única salida es la movilización y la resistencia civil permanente”, afirmó el docente, quien hizo un llamado a proteger el agua, los ríos y los recursos naturales del departamento.