Norma Vera denuncia amenaza de muerte en Santa Marta: dejaron sufragio fúnebre en su casa

La defensora de derechos humanos e investigadora Norma Vera Salazar denunció una nueva amenaza contra su vida, luego de que desconocidos dejaran un sufragio fúnebre en la terraza de su vivienda, en Santa Marta, durante la madrugada del 11 de noviembre.

A través de su cuenta de X, aseguró que el arreglo floral estaba dentro de bolsas negras y contenía una fotografía impresa de su rostro, acompañada de un mensaje amenazante que decía “Muere 24 H”.

Vera indicó que el hallazgo fue verificado por su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), antes de iniciar su desplazamiento.

Norma Vera relaciona la intimidación con sus investigaciones

En su denuncia pública, la investigadora sostuvo que esta intimidación ocurre después de un patrón de estigmatización y hostigamiento judicial que, según afirmó, incluye presiones y acciones jurídicas impulsadas por Hernán Giraldo para desacreditar sus investigaciones sobre la Sierra Nevada.

Vera ha dedicado más de una década a documentar hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres atribuidos al antiguo jefe paramilitar y a investigar las transformaciones de las estructuras armadas que han ejercido control territorial en la región.

La defensora ya había advertido sobre los riesgos contra su vida. En 2022 denunció amenazas serias y señaló que contaba con un esquema de seguridad. Posteriormente, su nombre apareció en un pronunciamiento de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal, que alertaba sobre docentes universitarios amenazados. A estos antecedentes se suman sus denuncias sobre un intento de secuestro y otro de atentado.

Frente a este nuevo episodio, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas, a la Unidad Nacional de Protección reforzar su esquema de seguridad y a los organismos de control hacer seguimiento a su situación. Pese a este escenario, aseguró que continuará con su labor de defensa de los derechos humanos.