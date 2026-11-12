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12 nov 2026 Actualizado 15:24

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Senadora Padilla revela denuncia contra la Universidad San Martin por experimentar con animal vivo

La denuncia ocurrió debido a que la universidad usó a un gato vivo para experimentar, el gato contaba con buena salud y después de eso, su salud se deterioró

Senadora Padilla revela denuncia contra la Universidad San Martin por experimentar con animal vivo

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La senadora Andrea Padilla, pasó por los micrófonos de 6AM W, donde reveló presuntas prácticas de experimentación con un animal vivo en la Universidad San Martín y cuestionó los procedimientos realizados por la institución. La denuncia reabre el debate sobre el bienestar animal y los controles a la experimentación en Colombia.

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Alisson Torres Herrera

Alisson Torres Herrera

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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