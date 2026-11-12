Senadora Padilla revela denuncia contra la Universidad San Martin por experimentar con animal vivo
La denuncia ocurrió debido a que la universidad usó a un gato vivo para experimentar, el gato contaba con buena salud y después de eso, su salud se deterioró
Senadora Padilla revela denuncia contra la Universidad San Martin por experimentar con animal vivo
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La senadora Andrea Padilla, pasó por los micrófonos de 6AM W, donde reveló presuntas prácticas de experimentación con un animal vivo en la Universidad San Martín y cuestionó los procedimientos realizados por la institución. La denuncia reabre el debate sobre el bienestar animal y los controles a la experimentación en Colombia.
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Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...