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Senadora Padilla revela denuncia contra la Universidad San Martin por experimentar con animal vivo

La senadora Andrea Padilla, pasó por los micrófonos de 6AM W, donde reveló presuntas prácticas de experimentación con un animal vivo en la Universidad San Martín y cuestionó los procedimientos realizados por la institución. La denuncia reabre el debate sobre el bienestar animal y los controles a la experimentación en Colombia.

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