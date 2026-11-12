“Es una persona tranquila y de mucha escucha”: el retrato de León XIV hecho por César Piscoya

César Piscoya, teólogo, sociólogo peruano y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y, además, amigo cercano al papa León XIV, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la visita del sumo pontífice a Perú y, también, sobre su amistad desde que la actual máxima autoridad de la Iglesia Católica vivió en Chiclayo.

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“Lo conocí en 1995″, inició su relato. “Ese primer encuentro fue, también, en el norte de mi país, en el departamento de la Libertad, en Trujillo. Él fue nuestro formador, nuestro director académico y también espiritual”, comentó.

Piscoya, en esa línea, comentó que fue el mismo papa quien le extendió la invitación a ser sacerdote y que, tras esto, compartieron “momentos muy bellos”.

El retrato de cómo es el papa León XIV

“Él, por ser una persona de mucha escucha, siempre lo fue, bastante tranquilo, pero no por ello dejó de entusiasmarse por la cotidianidad de compartir el espacio y el tiempo con cada uno de nosotros, nos extrañaba que nunca dijo no a una llamada, a una invitación, e incluso a compartir un helado, siempre muy dispuesto a atendernos, y no solamente a nosotros, que éramos ya sesenta en casa, sino a tantos otros hermanos y hermanas que en torno a la comunidad de los agustinos, que estábamos en proceso de formación, aquí en la ciudad de Trujillo, siempre estuvo preocupado”, apuntó.

Y agregó: “Es un hombre que cuando tiene que reír, sonríe y ríe a carcajadas, y seguro que lo pudieron ver en algunas imágenes. También es un hombre que cuando tiene que estar callado y en silencio para acoger y escuchar aquellas preocupaciones de los demás, siempre está al escucho”.

La conversación que mantuvieron previo al cónclave en donde León XIV fue elegido papa

Adicionalmente, Piscoya comentó cómo fue la conversación que tuvo con el papa previo al cónclave en donde León XIV fue elegido sumo pontífice.

“Fue muy sencilla porque se vivían semanas de preparación al cónclave. Cada uno de ellos tenía que estar atento a lo que acontecía ante el perfil del papa que debía continuar la obra de Francisco. En dos o en tres mensajes, fueron muy concretos: ’Roberto, estoy orando por ti’. ‘Roberto, he aprendido que es la iglesia llama a este servicio’, y el último fue, ‘Roberto, dejemos que el espíritu decida’, porque era siempre lo que él decía. Estuvo muy atento a dar una respuesta, aún cuando estoy seguro de que había muchos mensajes: ‘Gracias, no dejes de orar y seguimos juntos’, respondió”, relató Piscoya.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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