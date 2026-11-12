Habitantes de Ciénaga llevan aguas residuales hasta la Alcaldía en protesta por rebosamientos. Foto: Captura Alerta Ciénaga

Una protesta poco habitual se registró en Ciénaga, Magdalena, donde habitantes de sectores como Barrio Abajo, Las Delicias y Kennedy llevaron aguas residuales hasta la Alcaldía y las arrojaron en fachadas de oficinas, pasillos y escaleras del Palacio Municipal, para exigir soluciones a los constantes rebosamientos de alcantarillado.

Los manifestantes denunciaron que llevan meses soportando aguas negras, malos olores y afectaciones en su vida cotidiana. Una de las lideresas comunitarias pidió al alcalde Luis Fernández Quinto atender la situación y entregar soluciones concretas.

“Lo que queremos es que el alcalde nos dé la cara y nos entregue una solución”, manifestó la vocera, quien también relacionó la problemática con posibles deficiencias en obras de infraestructura y pavimentación ejecutadas anteriormente.

Operadores de la Sierra anuncia mesa de trabajo para buscar soluciones

El gerente de Operadores de Servicios de la Sierra, Marcos Quintero, explicó a Caracol Radio que Barrio Abajo y los sectores cercanos están ubicados por debajo del nivel de otras zonas del municipio, lo que favorece la acumulación de aguas residuales durante las lluvias.

“Las aguas residuales confluyen ahí en ese sector y se generan este tipo de problemas estructurales”, señaló Quintero, quien también mencionó dificultades relacionadas con intervenciones de infraestructura realizadas por administraciones anteriores.

El gerente aseguró que la empresa tiene equipos de succión y presión y personal trabajando en la zona para mitigar los rebosamientos. Además, anunció una mesa de trabajo para este viernes a las 8:00 de la mañana, con participación del alcalde, la Secretaría de Infraestructura, la empresa y líderes comunitarios.

“Estoy haciendo lo posible por mitigar la situación. Tengo mis equipos de succión y presión en la zona trabajando”, afirmó.

Durante la protesta hizo presencia la Policía Metropolitana. La comunidad espera que los compromisos se traduzcan en soluciones definitivas a los problemas de alcantarillado que afectan a estos barrios.