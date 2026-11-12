León XIV: El regreso a Perú, donde fue simplemente padre Roberto
Hoy, Prevost regresa como León XIV, recibido con honores de Estado por un país al que considera su segunda patria.
Hace cuatro décadas, un joven misionero estadounidense llegaba al norte peruano sin imaginar que algún día regresaría como Papa. Se llamaba Robert Francis Prevost y tenía apenas 29 años.
Esta fotografía, rescatada del pasado, cuenta una historia que ningún discurso oficial podría resumir mejor: camiseta azul, una cruz al pecho y un grupo de niños que sonríen, gritan y se disputan un lugar junto al sacerdote. Nada de sotanas blancas, escoltas ni protocolos.
Era el Perú de los años ochenta, golpeado por la violencia y la pobreza. Prevost conoció esa realidad desde Chulucanas y Trujillo. Años después sería obispo de Chiclayo y adquiriría la nacionalidad peruana.
Hoy regresa como León XIV, recibido con honores de Estado por un país al que considera su segunda patria. La ironía es inevitable: aquel misionero que caminaba libremente entre la gente necesita ahora un impresionante dispositivo de seguridad para volver a encontrarse con ella.
Y mientras las cámaras buscan la fotografía del papa junto a los poderosos, quizás la imagen más reveladora de este viaje ya fue tomada hace cuarenta años.
Roma lo convirtió en papa, pero el Perú lo hizo pastor. Y la mejor prueba no está en los palacios del Vaticano, sino en aquella vieja fotografía con unos niños que jamás imaginaron estar abrazando al futuro Pontífice León XIV.