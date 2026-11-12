Ecopetrol reporta utilidad de $4,75 billones con un repunte del 85.6%

Ecopetrol reportó un fuerte repunte de sus resultados en el tercer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el alza de los precios del crudo, una mayor rentabilidad en refinación, eficiencias operativas y la incorporación de Brava Energía.

La utilidad neta atribuible a los accionistas alcanzó $4,75 billones, con un aumento de 85,6% frente al mismo período de 2025. En tanto, los ingresos del grupo llegaron a $35,1 billones, con un crecimiento anual de 17,5%.

El presidente de la petrolera, Joaquín Gutiérrez, manifestó que los buenos resultados fueron impulsados principalmente por mejores precios del crudo, una mayor rentabilidad en refinación, eficiencias operativas y la incorporación de Brava Energía, cuya adquisición del 51% se cerró en agosto.

El EBITDA consolidado del grupo sumó $15,871 millones en el trimestre, 28,8% más que un año antes, con un margen EBITDA de 23,9%. La compañía explicó que el resultado se benefició de mayores márgenes, mejores resultados financieros y menores gastos financieros.

El precio de venta del Brent promedió US$91,3 por barril, 33,9% por encima del tercer trimestre de 2025, mientras la canasta combinada de crudo y productos creció cerca de 50% en términos interanuales.

Por su parte, la producción consolidada llegó a 747,3 miles de barriles de petróleo equivalente por día (kbped), apoyada por el aporte inicial de Brava Energía. Sin embargo, las ventas totales cayeron 1,9% en el trimestre, por una menor exportación de crudo y gas, que fue compensada parcialmente por mayores ventas internas.

La exploración y producción mostró una leve contracción, atribuida a menor actividad internacional y al declive natural de algunos campos. En contraste, el negocio de refinación alcanzó un margen bruto récord de US$55,8 por barril, favorecido por las condiciones del mercado y la eficiencia operacional.

“Asumo la responsabilidad de liderar Ecopetrol en un momento decisivo para la compañía. Iniciamos una etapa enfocada en fortalecer la competitividad del negocio, recuperar la confianza del mercado y ejecutar una estrategia orientada a la generación sostenible de valor”, manifestó el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.