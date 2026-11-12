Alerta por 346 casos de tuberculosis en cárceles de Santander: Palogordo concentra la mayor atención

Bucaramanga

Las autoridades de salud de Santander mantienen la vigilancia sobre el incremento de casos de tuberculosis en los centros penitenciarios del departamento. De acuerdo con el secretario de Salud, Edwin Prada, durante lo corrido de 2026 se han registrado 346 casos en establecimientos carcelarios, principalmente en Bucaramanga, Girón y San Gil.

El funcionario explicó que uno de los factores que podría estar relacionado con este comportamiento es el traslado de personas privadas de la libertad entre diferentes cárceles. Según indicó, algunos internos llegan a los establecimientos con signos y síntomas de la enfermedad y, tras ser sometidos a pruebas diagnósticas, obtienen resultados positivos.

“Posiblemente ha habido un incremento que se debe a los traslados de algunos presos que están en reclusión de unas cárceles a otras, que vienen con algunos signos y síntomas de tuberculosis y cuando se les hace el respectivo diagnóstico salen positivos”, señaló Prada.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud trabaja conjuntamente con las autoridades sanitarias municipales y los establecimientos penitenciarios para garantizar la atención de los pacientes diagnosticados. Entre las medidas implementadas se encuentran los protocolos de aislamiento y el seguimiento epidemiológico, con el propósito de reducir el riesgo de transmisión dentro de las cárceles.