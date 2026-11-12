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12 nov 2026 Actualizado 12:28

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Cúcuta

Roban el esquema de líder social en el Catatumbo

El hecho violento contra funcionarios de la UNP se presentó en Teorama

Municipio de Teorama

Municipio de Teorama (Colprensa)

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Cúcuta
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Norte de Santander

Uno de los integrantes de la Fundación Favico, Ong que trabaja en zonas vulnerables fue víctima de una situación de inseguridad, quedando desprotegido en la región del Catatumbo.

Las autoridades han informado de manera preliminar que el hecho violento se presentó en la zona rural del municipio de Teorama, sobre el sector de Llano Grande cuando un líder social y sus escoltas fueron interceptados por desconocidos.

Hombres armados interceptaron la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaba un líder social junto con su esquema de seguridad.

Los alzados en armas despojaron de la camioneta y de las armas de dotación al esquema y se dieron a la huída, en la zona norte del departamento.

De los responsables de este hecho no hay pistas. En la zona donde se presentó la acción delinque el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

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