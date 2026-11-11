Agresión en hospital de El Retén dejó daños en urgencias mientras atendían a cuatro heridos. Foto: Gobernación

Un hecho de violencia alteró la atención en la E.S.E. Hospital Local de El Retén, la noche del 7 de noviembre, cuando un acompañante de cuatro personas heridas con arma de fuego habría protagonizado una agresión contra las instalaciones del centro asistencial.

Según el reporte de la Gobernación del Magdalena, mientras el personal médico atendía a los lesionados, el ciudadano ocasionó daños en la puerta de urgencias, equipos de cómputo, televisores, ventiladores y elementos de la oficina de facturación.

Durante el incidente, el mismo hombre sufrió una lesión en el brazo derecho y recibió atención médica en el hospital. Posteriormente, fue dado de alta con tratamiento e incapacidad.

Por su parte, los cuatro pacientes heridos recibieron atención inicial y fueron trasladados en ambulancias medicalizadas al Hospital San Rafael de Fundación, donde continuarían su atención.

Tras lo ocurrido, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) formalizó el reporte ante las autoridades nacionales y anunció acciones penales contra los responsables.

La Gobernación también informó sobre la activación de un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de urgencias y reiteró su rechazo a cualquier agresión contra el personal y las instituciones de salud.