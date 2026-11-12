Alias ‘Zorro’, excabecilla de las AUC y jefe de La Cordillera, fue capturado en Medellín

Captura de alias ‘Zorro’, principal cabecilla del componente de narcotráfico y finanzas del Grupo Delincuencial Organizado ‘Cordillera’. Foto: DIJIN.

Alias ‘Zorro’, señalado como uno de los principales cabecillas del componente financiero y de narcotráfico ‘Cordillera’, estructura criminal con presencia en varios departamentos del país, fue capturado en Medellín.

La captura se realizó mediante orden judicial, en una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, la Dirección de Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Zorro’ presuntamente coordinaba actividades ilícitas que generaban aproximadamente $5.000 millones mensuales, provenientes del narcotráfico y otras rentas criminales.

Según las investigaciones, alias ‘Zorro’ cuenta con una trayectoria criminal de más de 26 años, inciando por el Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización a la que perteneció bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, antes de desmovilizarse en 2005.

Posteriormente, entre 2008 y 2010, se vinculó a la organización criminal ‘Cordillera’, donde habría ascendido bajo las órdenes de alias ‘Niño Fabián’ y alias ‘Berny’.

Durante su permanencia en esta estructura, las autoridades lo relacionan con actividades como el control territorial, la dirección del brazo armado, las oficinas de cobro, las extorsiones y la coordinación de homicidios selectivos, principalmente en el departamento de Risaralda.

En 2015 fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión, luego de aceptar cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico, relacionados con hechos ocurridos entre 2012 y 2015.

“En la actualidad, alias ‘Zorro’ fungía como mano derecha y subordinado directo de alias ‘Garra’, consolidándose como uno de los cabecillas históricos e “invisibles” de mayor peso dentro de la estructura. Tenía bajo su coordinación a más de 50 hombres encargados de ejecutar cobros de rentas criminales, extorsiones, ajustes de cuentas, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos con injerencia en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda”, señaló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

Judicialización y captura

Alias ‘Zorro’ fue capturado por orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron cuatro teléfonos celulares y un morral que contenía agendas y documentos manuscritos, elementos que serán analizados para identificar posibles conexiones con las redes logísticas y financieras de la organización.

El detenido y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarlo ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias judiciales correspondientes.