Desde la Asamblea de Santander aclararon en qué va el proceso de elección de contralor

Bucaramanga

El proceso para elegir al próximo contralor departamental de Santander continúa y, aunque ya se realizaron las pruebas de conocimiento a los aspirantes, todavía no está definida la terna de candidatos que llegará a la Asamblea Departamental para la etapa de entrevistas y posterior elección.

Así lo confirmó el diputado Edwin Vargas, quien aclaró que los resultados de las pruebas ya se conocen y que existen puntajes destacados, pero desmintió las versiones que han circulado en redes sociales sobre una supuesta terna ya conformada.

El corporado explicó que la Universidad de Cartagena fue seleccionada por la mesa directiva de la Asamblea para adelantar las pruebas de conocimiento, luego de un proceso público en el que participaron varias instituciones universitarias. Ahora, esta institución deberá determinar cuáles son los aspirantes que continúan en el proceso de selección.

“Esperamos que salgan las 10 personas que inicialmente hacen parte del proceso de selección, que serán las que podrán seguir haciendo parte del proceso”, señaló el diputado Vargas, quien insistió en que la información que circula en redes sociales debe recibirse con cautela.

Una vez se conozcan los aspirantes que avanzan, estos deberán presentarse ante la Asamblea Departamental para las entrevistas. Los diputados tendrán en cuenta las hojas de vida, las respuestas a las preguntas formuladas durante esta etapa y los resultados de las pruebas de conocimiento para asignar las respectivas calificaciones y definir su voto.

Frente a las garantías para evitar que el proceso termine en una situación similar a la registrada hace cuatro años, Vargas aseguró que el procedimiento se está desarrollando conforme a la normatividad vigente. Explicó que, ante la ausencia de una reglamentación específica para la elección de contralores departamentales, se aplica por analogía la legislación que regula la elección del contralor general de la República.

La elección del contralor departamental de Santander está prevista para finales de diciembre, una vez se surtan las etapas de evaluación y entrevistas de los aspirantes que continúen en la convocatoria.