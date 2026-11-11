Unicauca avanzó hacia la renovación de su acreditación institucional en alta calidad

Colombia

Entre el pasado 26 y 28 de octubre, y gracias al compromiso de estudiantes, profesores, administrativos, egresados y aliados del territorio, la Universidad del Cauca vivió una de las etapas más trascendentales de su proceso de reacreditación.

Durante estos días, la Universidad del Cauca abrió sus puertas a cinco pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). }

La labor del CNA:

Su llegada a Popayán unió a toda la comunidad universitaria alrededor de una meta clara: consolidar una institución pública comprometida con la excelencia, el bienestar y el desarrollo del territorio.

Tras entregar en mayo un informe de autoevaluación tan sólido que no requirió información complementaria, el alma mater caucana asumió esta evaluación externa para demostrar que los avances documentados se viven a diario en las aulas, en la investigación y en el trabajo directo con las comunidades.

Este hito se convirtió en un motivo de encuentro y profundo orgullo para Popayán. Unicauca no solo hace parte de la historia de la ciudad, sino que representa un patrimonio colectivo que ha acompañado los sueños de generaciones de familias caucanas y de otros rincones del país.

Por ello, cada espacio preparado y cada voz que participó en las jornadas reflejaron la dedicación de una comunidad que reconoce el inmenso valor de su Universidad y trabaja unida por su futuro.

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Así fue la evaluación del Consejo Nacional de Acreditación:

A lo largo de la evaluación, los pares académicos recorrieron las instalaciones y dialogaron activamente con los distintos estamentos.

La agenda inició con la apertura oficial en el histórico Paraninfo Francisco José de Caldas, seguida de una destacada muestra cultural a cargo de la Banda Sinfónica en el Teatro Municipal Guillermo Valencia.

Posteriormente, el recorrido continuó con encuentros estratégicos sobre los programas académicos, la gestión administrativa y los servicios de bienestar, para finalmente trasladarse al Centro Académico y Experimental La Sultana, donde los evaluadores conocieron de primera mano las valiosas experiencias institucionales en investigación e innovación.

Estas jornadas, que incluyeron espacios de conversación con estudiantes, profesores, egresados y empresarios de la región, combinados con recorridos por los campus de Tulcán y el Centro Histórico, permitieron compartir las vivencias de quienes le dan vida a la institución y reconocer los desafíos que orientan su mejoramiento continuo. Finalmente, la visita concluyó con la presentación del informe verbal a las directivas, marcando el cierre formal de esta importante etapa del proceso.

¿Qué dice la Unicauca?

Al respecto, el rector de la Universidad del Cauca, Deibar René Hurtado Herrera, destacó el cumplimiento del Plan de Mejora, la acreditación de 39 programas y el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad.

“El balance fue positivo, se cumplió con la agenda al cien por ciento. Recibimos comentarios por parte de los pares que nos dejaron muy felices, porque se ha hecho una gran tarea. Así que esta meta tan importante en nuestro Plan de Desarrollo Institucional se ha cumplido”, expresó el directivo.

De igual manera, agradeció a los equipos de trabajo que hicieron posible este proceso y manifestó su expectativa de que esta reacreditación coincida con la celebración del Bicentenario de esta casa de estudios.

Con este paso, Unicauca continúa firme en su ruta hacia la Alta Calidad. A punto de cumplir 199 años el próximo 11 de noviembre, se acercan a sus dos siglos de labores con la convicción de que su mayor legado no se mide solo en el tiempo, sino en las vidas que transforman y las oportunidades que abren desde la academia para la región y el país.