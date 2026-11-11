Irán declara terroristas a fuerzas militares de Argentina

Irán declaró este miércoles 11 de noviembre como “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, en aplicación del principio de reciprocidad. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y recibió el rechazo del Gobierno del presidente Javier Milei.

En un comunicado, la Cancillería de Irán señaló que la medida se tomó con base en una ley aprobada en 2019, que permite al país adoptar represalias contra Estados que designen a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

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Teherán calificó de “hostil” la decisión argentina y advirtió que el Gobierno de Buenos Aires deberá asumir las consecuencias derivadas de esta determinación, aunque no precisó cuáles serían.

¿Por qué Irán tomó esta decisión?

El anuncio iraní responde a una medida adoptada en marzo por el Gobierno de Javier Milei, que declaró a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar e ideológico de la República Islámica, como organización terrorista.

Esta designación permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra esa estructura iraní.

Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de respaldar a Hezbolá, organización chiita libanesa a la que atribuye los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

El primer ataque dejó 29 personas muertas, mientras que el atentado contra la AMIA causó 85 fallecidos y cientos de heridos.

Argentina rechazó la designación

Tras conocerse el anuncio de Teherán, la Cancillería argentina publicó un comunicado en el que rechazó categóricamente la decisión y aseguró que carece de fundamento.

El Gobierno de Milei también sostuvo que se trata de una acusación inadmisible, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países.

Desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei ha estrechado sus vínculos con Estados Unidos e Israel, países a los que considera sus principales aliados. En abril de este año, Argentina expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Además, en enero había declarado como organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución.

Irán también tomó medidas contra Reino Unido

La decisión contra Argentina se suma a otras medidas adoptadas recientemente por Teherán bajo el mismo principio de reciprocidad.

A comienzos de noviembre, Irán designó al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como grupo hostil y declaró como organizaciones terroristas a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del Reino Unido.

La nueva designación contra las fuerzas militares argentinas profundiza el enfrentamiento diplomático entre Buenos Aires y Teherán, en un contexto de tensiones regionales y de alineamientos internacionales del Gobierno de Milei.