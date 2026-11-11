¿Qué paso con la plata para los Equipos Básicos en Salud de Buenaventura?: Hospital denuncia

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En las últimas horas, Wilfrey Ruiz Barrera, actual agente especial interventor del Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, denunció que cerca de $5.000 millones de pesos que el Ministerio de Salud giró a esa institución para financiar los Equipos Básicos de Salud (EBS) habrían sido utilizados para cubrir otros gastos durante la administración anterior.

De acuerdo con el funcionario, al asumir la intervención y revisar la situación financiera del hospital encontró que los recursos destinados al funcionamiento de esta estrategia de atención primaria en salud no estaban disponibles, debido a que durante la anterior administración habrían sido utilizados para cubrir obligaciones diferentes a las previstas.

“La utilización de estos recursos para otros fines dejó sin disponibilidad financiera al hospital para atender las obligaciones relacionadas con los Equipos Básicos de Salud. Esta situación ha generado retrasos en los pagos al personal vinculado a esta estrategia, cuyos reclamos son legítimos”, indicó la entidad.

El agente interventor reconoció que los reclamos de los trabajadores son legítimos y aseguró que actualmente adelanta gestiones para ponerse al día con las obligaciones pendientes.

Según explicó, la institución está realizando pagos con recursos propios, dependiendo de la disponibilidad de caja.

Hasta el momento, informó que logró cubrir las obligaciones correspondientes al mes de julio, mientras avanza en la revisión y trámite de las demás cuentas.

A las dificultades financieras se suman problemas administrativos que han retrasado el procesamiento de las cuentas. Por ello, la actual administración asegura que trabaja en reorganizar los procedimientos internos y agilizar los trámites para responder a los trabajadores.

El caso genera interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos destinados a fortalecer la atención primaria en salud en Buenaventura y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente del hospital durante la administración anterior.